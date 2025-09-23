Messi und Mbappé reagieren auf Dembélé-Triumph beim Ballon d'Or

Luca Utz 23.09.2025 • 07:56 Uhr Ousmane Dembélé gewinnt den Ballon d‘Or. Lionel Messi gratuliert dem Offensivstar von Paris Saint-Germain zum Gewinn der prestigeträchtigen Trophäe. Auch Kylian Mbappé meldet sich zu Wort.

Ousmane Dembélé hat am Montagabend die Nachfolge von Rodri perfekt gemacht und den Ballon d‘Or gewonnen. Der Franzose setzte sich gegen Barca-Superstar Lamine Yamal durch und erhielt die prestigeträchtige Trophäe.

Lionel Messi ließ es sich nicht nehmen, Dembélé zu gratulieren. Der Superstar aus Argentinien richtete emotionale Worte an den frischgebackenen Gewinner des Ballon d‘Or. „Großartig, Ous!!! Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich sehr für dich. Du hast es verdient“, schrieb Messi unter einen Beitrag des Franzosen auf Instagram.

Mbappé: „Du verdienst es tausendfach“

Auch Dembélés Landsmann Kylian Mbappé gratulierte dem PSG-Star zum Gewinn der Trophäe.

„Ousmane Dembélé. Das sind Emotionen, mein Bruder. Du verdienst das tausendfach“, schrieb Mbappé in seiner Instagram-Story und postete eine Siegergrafik seines Ex-Klubs Paris Saint-Germain.

Mbappé, der selbst für den Gewinn der Trophäe nominiert war, landete letztlich auf dem siebten Platz.

Achraf Hakimi (PSG, Platz sechs), Raphinha (FC Barcelona, Platz fünf), Mo Salah (FC Liverpool, Platz vier), Vitinha (PSG, Platz drei) und Lamine Yamal (FC Barcelona, Platz zwei) sowie Sieger Dembélé landeten vor dem Superstar von Real Madrid.

Deschamps lobt Dembélé: „Unglaubliche Charakterstärke“

Auch Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps, der Dembélé nach seinem Titelgewinn bei der Veranstaltung in Empfang nahm, richtete ein paar Worte an ihn.

Der 56-Jährige sagte: „Ich habe Ousmane einige private Dinge erzählt. Ich habe ihm gratuliert, denn es ist natürlich ein großer Abend für ihn. Er hat es verdient.“

Deschamps weiter: „Das ist eine sehr gute Sache für den französischen Fußball, denn er ist französischer Nationalspieler. Es ist ein Erfolg für Frankreich, dank seiner Karriere und dem, was PSG in dieser Saison erreicht hat. Er ist sehr zielstrebig, aber auch jemand mit einer unglaublichen Charakterstärke.“

Aubameyang gratuliert altem Teamkollegen

Am frühen Dienstagmorgen gratulierte auch Ex-Bundesliga-Star Pierre-Emerick Aubameyang seinem guten Freund und alten Teamkollegen Dembélé zum Gewinn der Trophäe.

„Bruder, ich hatte zu viele Fotos zum Posten! Danke, dass du bist, wie du bist. Verdient!“, schrieb der Stürmer und postete eine Reihe an gemeinsamen Bildern, die in den letzten Jahren entstanden waren.

