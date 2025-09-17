Mit 41! Serbien-Legende stirbt auf dem Fußballplatz

SPORT1 17.09.2025 • 13:15 Uhr Der ehemalige Kapitän von Roter Stern Belgrad, Dejan Milovanović, stirbt im Alter von nur 41 Jahren bei einem Legenden-Match.

Traurige Nachrichten aus Serbien: Der ehemalige Kapitän von Roter Stern Belgrad, Dejan Milovanović, ist im Alter von nur 41 Jahren verstorben, nachdem er bei einem Legenden-Match in Belgrad einen doppelten Herzinfarkt erlitten hatte.

Der frühere Nationalspieler brach laut serbischen Medienberichten auf dem Spielfeld zusammen und konnte trotz sofortiger Bemühungen der Sanitäter und eines herbeigerufenen Krankenwagens nicht mehr gerettet werden.

„Sehr geehrte Vereinsvertreter, vor wenigen Minuten ist während eines Veteranenspiels Dejan Milovanović, Spieler des FK Zvezdara, verstorben. Aus diesem Grund wird die nächste (außerordentliche) Runde, die am 18. September stattfinden sollte, verschoben“, erklärte die Veteranenliga in einer Stellungnahme.

Fanliebling bei Roter Stern Belgrad

Milovanović bestritt 230 Spiele für Roter Stern Belgrad und erzielte dabei 48 Tore. Er gewann dabei mehrere Meistertitel und nationale Pokale und wurde bei dem Klub zu einem echten Fanliebling.