Muss diese Barca-Legende eine Millionen-Entschädigung zahlen?

SPORT1 18.09.2025 • 19:03 Uhr Dani Alves droht gut zweieinhalb Jahre nach seiner Vertragsauflösung infolge von Vergewaltigungsvorwürfen bei Ex-Klub UNAM Pumas Ungemach. Der Brasilianer muss offenbar eine heftige Entschädigungszahlung an den mexikanischen Klub tätigen.

Die Karriere von Dani Alves hat ein weitaus weniger glorreiches Ende genommen, als es nach seinen großen Erfolgen zu vermuten gewesen wäre. Gegen den Brasilianer wurden Vorwürfe bezüglich einer angeblichen Vergewaltigung laut, weswegen sein Vertrag beim mexikanischen Klub UNAM Pumas im Januar 2023 aufgelöst wurde.

Zwar wurde Dani Alves vor einem halben Jahr freigesprochen, jedoch ist die Angelegenheit für den ehemaligen Weltklasse-Rechtsverteidiger noch nicht ganz ausgestanden.

Klub fordert Millionen-Entschädigung von Dani Alves

Wie der mexikanische Hauptstadt-Klub mitteilte, müsse Alves noch eine Entschädigung wegen der vorzeitigen Vertragsauflösung zahlen. Der Internationale Sportgerichtshof soll dies beschlossen haben.

Unklar ist jedoch noch, wie viel der langjährige Barca-Star bezahlen muss. Medienberichten zufolge sollen die Pumas zunächst Schadenersatz sowie Erstattung von Bildrechten in Höhe von rund 5,1 Millionen Euro verlangt haben.

Offenbar war vertraglich festgelegt, dass der Spieler eine Entschädigung zahlen muss, sollte er in einen öffentlichen Skandal verwickelt sein.

Vergewaltigung in Disko? Erst verurteilt, dann freigesprochen

Dani Alves war im Juli 2022 - also nur ein halbes Jahr vor der Vertragsauflösung - von Barcelona nach Mexiko gewechselt.

Der Brasilianer reiste allerdings im Januar 2023 zurück nach Barcelona, wo er nach dem Besuch einer Diskothek festgenommen wurde. Ihm wurde vorgeworfen, eine junge Frau auf der Toilette vergewaltigt zu haben.

Daraufhin wurde er im Februar 2024 zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt, jedoch sprach ihn ein Berufungsgericht im März 2025 frei.

Die Aussagen der Frau seien der Kammer zufolge „nicht hinreichend glaubwürdig“ gewesen und enthielten „eine Reihe von Lücken, Ungenauigkeiten, Widersprüchen und Unstimmigkeiten“.

Dani Alves ändert Aussage

Der Ex-Fußball-Star selbst fiel zunächst jedoch auch mit widersprüchlichen Aussagen auf, indem er erst erklärte, die Frau gar nicht zu kennen und dies später revidierte. Die sexuelle Beziehung sei ihm zufolge jedoch einvernehmlich gewesen.