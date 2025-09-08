Nach dem Spiel: Plötzlich blutet Haaland!

Luca Utz 08.09.2025 • 20:16 Uhr Manchester City Stürmer Erling Haaland erleidet auf der Länderspielreise eine ungewöhnliche Verletzung. Schuld daran: Eine Bustür, der Norweger musste sogar genäht werden.

Eigentlich lief der Donnerstagabend für Erling Haaland nach Plan. Der Premier-League-Star erzielte im WM-Qualifikationsspiel für Norwegen den wichtigen Siegtreffer gegen Finnland (1:0). Später landete der Ex-BVB-Star jedoch beim Teamarzt - durch einen kuriosen Unfall.

Wie die Sun berichtet, stand der 25-Jährige bei der Ankunft des norwegischen Teambusses in Oslo etwas zu nah an der Kofferraumklappe des Fahrzeugs. Bevor der Stürmer sein Gepäck entnehmen konnte, sprang diese plötzlich auf, wodurch er sich eine blutende Platzwunde an der Lippe zuzog.

Haaland reagiert mit Humor

Immerhin konnte Haaland diesen Vorfall mit Humor nehmen. In seiner Snapchat-Story postete der City-Star ein Selfie, auf dem die Verletzung deutlich zu sehen war. Dazu schrieb er: „Wurde gerade von einer Bustür umgehauen. Drei Stiche.“

Nachdem ein Fan witzelte, dass der Norweger einen Schlag abbekommen habe, fragte er seine Follower, wer ihn so zugerichtet habe - mit dem Zusatz „wrong answers only“ („nur falsche Antworten“).

Auf den humorvollen Verdacht eines anderen Users, Arsenal-Star Martin Odegaard habe ihn geschlagen, antwortete der 25-Jährige nur: „Korrekt“.

Traumstart: Norwegen auf WM-Kurs

Die norwegische Nationalmannschaft kann einen perfekten Start in die WM-Qualifikation verzeichnen. Bisher holten die Skandinavier vier Siege aus vier Spielen. Haaland spielte dabei wenig überraschend eine entscheidende Rolle: Er traf in jedem Spiel, auch beim deutlichen Überraschungserfolg über Italien (3:0).