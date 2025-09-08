"Beschämend": 215-Millionen-Euro-Stars erleben ein Fiasko

Philipp Heinemann 08.09.2025 • 23:19 Uhr Die schwedische Nationalmannschaft fängt sich eine erstaunliche Niederlage ein - und der Underdog Kosovo darf ein bisschen träumen.

Der Kosovo darf nach einem überraschenden Sieg gegen die klar favorisierten Schweden in der WM-Qualifikation ein bisschen träumen. Nach zwei Spielen steht der Außenseiter in seiner Gruppe auf dem zweiten Tabellenplatz.

Im Heimspiel gegen Schweden setzte sich die Nummer 95 der FIFA-Weltrangliste mit 2:0 durch - obwohl er die letzten Minuten in Unterzahl überstehen musste.

Der Bundesliga-Profi Elvis Rexhbecaj (FC Augsburg) sowie Vedat Muriqi (RCD Mallorca) sorgten mit Treffern in der 26. und 42. Spielminute für den unverhofften Sieg - der in der Heimat der Gäste für Entsetzen sorgte.

Schwedische Presse ist entsetzt

„Schwedens riesiges Fiasko“, titelte Expressen. Ein noch härteres Urteil fällte Experte Erik Niva bei Sportbladet: „Heute ist es einfach pechschwarz, es ist ein beschämender Auftritt. Ein Zusammenbruch, der hinsichtlich der Umstände nahezu beispiellos ist.“

Der ehemalige Topstar Fredrik Ljungberg befand bei Viaplay: „Es ist absolut entsetzlich.“

Bei den Skandinaviern saß 150-Millionen-Mann Alexander Isak lange auf der Bank. Der Stürmer des FC Liverpool blieb aber nach seiner Einwechslung ebenso wirkungslos wie der im Sommer für rund 65 Millionen Euro Viktor Gyökeres vom FC Arsenal.

Keinen besonders gelungenen Kurzeinsatz legte Kosovos Lindon Emerllahu hin: Er kam in der 85. Minute für Rexhbecaj auf den Platz, flog aber wenig später mit Gelb-Rot (90.+1) wieder runter.