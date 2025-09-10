Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM-QUALI
BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
BASKETBALL-EM
TENNIS
FORMEL 1
US-SPORT
HANDBALL
DARTS
LEICHTATHLETIK-WM
2. BUNDESLIGA
3. LIGA
RADSPORT
MEHR
Mehr
Fußball>

Neue Aufgabe für Marco Reus: "Eine perfekte Ergänzung"

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Neue Aufgabe für Marco Reus

Der langjährige BVB-Kapitän Marco Reus spielt inzwischen in der MLS. Künftig wird er eine neue Aufgabe als Teammanager übernehmen.
Marco Reus steht mit LA Galaxy im Halbfinale des Leagues Cups. Ob er in einem möglichen Endspiel auf Inter Miami und Lionel Messi treffen könnte, ist dem deutschen Fußballstar aber egal.
Felix Kunkel
Der langjährige BVB-Kapitän Marco Reus spielt inzwischen in der MLS. Künftig wird er eine neue Aufgabe als Teammanager übernehmen.

Neue Aufgabe für Marco Reus! Wie die deutsche Hallenfußball-Liga Baller League am Mittwochabend mitteilte, steigt der langjährige Nationalspieler als Teammanager in der Kleinfeldliga ein.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Die Baller League ist für mich ein richtig cooles Projekt. Sie geht mit der Zeit, spricht besonders auch jüngere Fans an und zeigt Fußball auf eine neue Art“, wird Reus, der aktuell in der MLS für LA Galaxy spielt, in einer Pressemitteilung zitiert: „Für mich ist das kein Ersatz zum Profifußball, sondern eine perfekte Ergänzung.“

Der 36-Jährige, der von 2012 bis 2024 für Borussia Dortmund auflief, freut sich „sehr“ auf seine neue Rolle und die Zusammenarbeit mit seinem Team und der Liga.

Reus steigt in die Baller League ein

Auch bei den Organisatoren ist die Freude groß: „Mit Marco Reus gewinnt die Baller League eine der größten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs“, erklärte COO Daniel Donaldson. „Er steht für Spielfreude, Präzision und Cleverness, genau die Werte, für die auch wir stehen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Die neue Saison der Baller League startet im Oktober. In der Kleinfeldliga, die 2024 unter anderem von Mats Hummels und Lukas Podolski ins Leben gerufen wurde, treten zwölf Mannschaften gegeneinander an. Gespielt wird im 6 vs. 6, eine Partie dauert zweimal 15 Minuten.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite