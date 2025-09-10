Neue Aufgabe für Marco Reus: "Eine perfekte Ergänzung"

Felix Kunkel 10.09.2025 • 20:00 Uhr Der langjährige BVB-Kapitän Marco Reus spielt inzwischen in der MLS. Künftig wird er eine neue Aufgabe als Teammanager übernehmen.

Neue Aufgabe für Marco Reus! Wie die deutsche Hallenfußball-Liga Baller League am Mittwochabend mitteilte, steigt der langjährige Nationalspieler als Teammanager in der Kleinfeldliga ein.

„Die Baller League ist für mich ein richtig cooles Projekt. Sie geht mit der Zeit, spricht besonders auch jüngere Fans an und zeigt Fußball auf eine neue Art“, wird Reus, der aktuell in der MLS für LA Galaxy spielt, in einer Pressemitteilung zitiert: „Für mich ist das kein Ersatz zum Profifußball, sondern eine perfekte Ergänzung.“

Der 36-Jährige, der von 2012 bis 2024 für Borussia Dortmund auflief, freut sich „sehr“ auf seine neue Rolle und die Zusammenarbeit mit seinem Team und der Liga.

Reus steigt in die Baller League ein

Auch bei den Organisatoren ist die Freude groß: „Mit Marco Reus gewinnt die Baller League eine der größten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs“, erklärte COO Daniel Donaldson. „Er steht für Spielfreude, Präzision und Cleverness, genau die Werte, für die auch wir stehen.“

