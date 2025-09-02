Neues Legenden-Duell findet Heimat

SPORT1 02.09.2025 • 14:56 Uhr Am 15. September stehen sich zahlreiche Legenden der Fußball-Welt für den guten Zweck gegenüber. Nun steht auch fest, wo Figo, Kaká und Co. das erste Legends Charity Game bestreiten.

Luís Figo, Pepe, Ricardo Quaresma und Deco auf der einen Seite. Kaká, Carles Puyol, Alessandro Del Piero, John Terry und zahlreiche weitere Weltstars auf der anderen Seite: Das am 15. September (LIVE im TV und STREAM bei SPORT1) erstmalig ausgetragene Legends Charity Game verspricht Legenden-Fußball auf dem allerhöchsten Niveau!

Nun hat die Partie, die bis mindestens 2030 künftig einmal im Jahr stattfinden soll, auch ihre sportliche Heimat für 2025 gefunden: Wie die Veranstalter am Dienstagmorgen mitteilten, steigt das Duell zwischen einer portugiesischen und einer internationalen Legenden-Auswahl im Estádio José Alvalade, dem Heimspielort von Sporting Lissabon.

Ziel der Partie ist es, insgesamt eine Million Euro für den guten Zweck einzuspielen, die Einnahmen sollen unter insgesamt vier gemeinnützigen Organisationen, darunter dem portugiesischen Rote Kreuz und der Caritas, aufgeteilt werden.

Die Vorfreude bei Portugal-Kapitän Luís Figo ist bereits groß: „Es ist immer eine Freude, in mein Land zurückzukehren und Fußball zu spielen! Ich hoffe, dass ich in meiner Heimatstadt Lissabon ein volles Stadion für dieses großartige Legendenspiel sehen werde und wir Spenden für wichtige Wohltätigkeitszwecke einspielen können.“

Die voraussichtlichen Kader der Legenden-Teams im Überblick:

Team Portugal: Ricardo Quaresma, Nani, Eliseu, Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Pepe, Fábio Coentrao, Maniche, Pauleta, Vítor Baía, José Bosingwa, Deco, Beto, Jorge Andrade, Dani, Tiago Mendes, Simao, Hélder Postiga, Nuno Gomes, Costinha.