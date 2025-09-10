Reus wird Teammanager in der Baller League

SID 10.09.2025 • 20:57 Uhr Der 36-Jährige übernimmt in der vierten Auflage der Kleinfeldliga ein Team.

Marco Reus steigt als Teammanager in die Baller League ein. Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler, derzeit in den USA bei Los Angeles Galaxy unter Vertrag, übernimmt in der vierten Auflage der Kleinfeldliga die Schirmherrschaft über eine Mannschaft. Eine Anwesenheit an den Spieltagen ist bei dieser Rolle nicht vorgeschrieben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 36 Jahre alte Reus bezeichnete die Baller League in einer Mitteilung als „richtig cooles Projekt. Sie geht mit der Zeit, spricht besonders auch jüngere Fans an und zeigt Fußball auf eine neue Art. Für mich ist das kein Ersatz zum Profifußball, sondern eine perfekte Ergänzung.“