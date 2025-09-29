Romelu Lukaku trauert um seinen Vater

Trauer um Roger Lukaku: Der ehemalige kongolesische Profi und Vater von Romelu und Jordan Lukaku ist im Alter von 58 Jahren verstorben.
Tod mit 58: Lukaku trauert um Vater
Zunächst berichteten mehrere belgische Medien darüber, Romelu selbst bestätigte den Tod in einem emotionalen Instagram-Post.
„Danke, dass du mir alles beigebracht hast, was ich weiß. Ich bin dir auf ewig dankbar und schätze dich sehr“, schrieb der 32-Jährige, der seine restlichen Beiträge auf der Plattform entfernte und lediglich den Abschiedspost stehen ließ.
Lukaku folgte dem Weg seines Vaters
Roger Lukaku hatte wie sein Sohn Romelu als Mittelstürmer gespielt. 1990 kam er nach Belgien und schoss in der heimischen Liga in 135 Spielen 47 Tore.
In der Nationalelf von Zaire (so hieß die DR Kongo zwischen 1971 und 1997 offiziell; Anm. d. Red.) gelangen ihm sechs Treffer in elf Spielen. Er nahm an der WM-Quali 1994 sowie am Afrika-Cup 1994 und 1996 teil.
„Ich werde nie mehr derselbe sein. Der Schmerz und die Tränen fließen in Strömen. Aber Gott wird mir die Kraft geben, mich wieder aufzurappeln. Danke für alles“, ergänzte Romelu in seinem Post. Zusätzlich zeigte er Erinnerungsfotos in seiner Story.