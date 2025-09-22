Rummenigge: "Müssen den Fußball finanziell moralisieren"

SID 22.09.2025 • 05:40 Uhr Der langjährige Vorstandschef des FC Bayern sieht eine "dramatische" Entwicklung - und warnt vor einem Modell wie der englischen Premier League.

Karl-Heinz Rummenigge hat einmal mehr die finanziellen Auswüchse im Profifußball angeprangert und für Einsicht in der Branche plädiert. "Wir müssen den Fußball finanziell moralisieren", sagte der langjährige Vorstandschef des FC Bayern vor seinem 70. Geburtstag am Donnerstag im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) und mahnte angesichts der "dramatischen Evolution" der vergangenen Jahre: "Wir müssen in den Klubs aufpassen, dass wir nicht die Kontrolle verlieren."

Rummenigge hegt in diesem Zusammenhang auch Zweifel an der langfristigen Stabilität der englischen Premier League, deren Klubs im vergangenen Sommer über 3,5 Milliarden Euro für Transfers ausgegeben hatten. "Man darf nicht glauben, dass das zum Erfolg führen wird, was da in England passiert", sagte der frühere Weltklasse-Stürmer: "Sie geben Geld aus in einer Art und Weise, die schon verrückt ist - und das darf man nicht mitmachen. Man muss vielmehr eine Mannschaft haben, die funktioniert, die einen Spirit, einen Willen hat."