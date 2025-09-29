Sind zwei ewige Rivalen bald Verbündete?

Luca Utz 29.09.2025 • 22:47 Uhr Barca-Legende Xavi könnte bald einen neuen Trainer-Job antreten - und ausgerechnet ein langjähriger Star von Real Madrid könnte sein Schützling werden.

Der ehemalige Barcelona-Trainer Xavi könnte zeitnah einen neuen Job antreten. Dabei würde der 45-Jährige ausgerechnet einen früheren Starspieler von Real Madrid trainieren.

Laurent Blanc musste nach nur einer Liga-Niederlage den Trainerposten bei Al-Ittihad räumen. Der amtierende Meister der Saudi Pro League sucht daher einen neuen Coach, wobei mehrere Top-Kandidaten in der Verlosung sind.

Xavi wohl einer von drei Kandidaten

Laut Transferexperte Fabrizio Romano habe die Klubführung nach der Trennung von Blanc drei Kandidaten kontaktiert: Luciano Spalletti, Sergio Conceicao und Xavi stehen für ein mögliches Engagement hoch im Kurs.

Letzterer ist seit der Trennung von den Katalanen nach der Saison 2023/24 vereinslos. Sollte er der neue Trainer des Wüstenklubs werden, würde es zu einem unerwarteten Wiedersehen kommen: Der Spanier würde künftig Karim Benzema trainieren.

