Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
CHAMPIONS LEAGUE
HANDBALL
BASKETBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
TENNIS
EISHOCKEY
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Fußball>

Trauer in Spanien: Fußball-Talent nach Zusammenstoß hirntot

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Talent nach Zusammenstoß hirntot

Der spanische Torhüter Raúl Ramírez erleidet nach einem harten Zusammenstoß in der fünften spanischen Liga schwere Verletzungen. Anschließend wird der 19-Jährige für hirntot erklärt.
Torwart-Talent Raúl Ramírez ist nach einem Zusammenstoß hirntot
Torwart-Talent Raúl Ramírez ist nach einem Zusammenstoß hirntot
© IMAGO/Lobeca
SPORT1
Der spanische Torhüter Raúl Ramírez erleidet nach einem harten Zusammenstoß in der fünften spanischen Liga schwere Verletzungen. Anschließend wird der 19-Jährige für hirntot erklärt.

Der spanische Fußball ist von einer tragischen Nachricht erschüttert worden. Der 19 Jahre alte Torhüter Raúl Ramírez ist bei einem Spiel in der fünften spanischen Liga mit einem Gegenspieler zusammengestoßen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dabei verletzte er sich so schwer, dass er zwei Tage später für hirntot erklärt wurde. Das gab der Fußballverband der Region Kantabrien (RFCF) bekannt.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Laut übereinstimmenden Medienberichten handelte es sich um einen tragischen Sportunfall, bei dem keiner der Beteiligten Schuld habe. Zudem erklärten die Ärzte, dass Ramírez ein schweres Schädel-Hirn-Trauma sowie mehrere Herzstillstände erlitten habe.

Der Torhüter spielte für den Fünftligisten Deportivo Colindres. Die Partie bei SD Revilla am vergangenen Samstag wurde beim Stand von 1:0 für das Heimteam abgebrochen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kantabrien trauert um Ramírez

Anschließend sei Ramírez auf schnellstem Weg auf die Intensivstation des Universitätskrankenhauses Valdecilla in der Regionalhauptstadt Santander gebracht worden. Das Leben des jungen Torhüters konnte nicht gerettet werden.

„Ein junger Mann voller Leben, voller Träume und voller Zukunft. Meine ganze Anteilnahme und die Kantabriens gilt seiner Familie, seinen Freunden und der gesamten Fußballfamilie Kantabriens“, zeigte sich die Regionalpräsidentin von Kantabrien, María José Sáenz de Buruaga, betroffen.

Wie der Verband weiter mitteilte, habe seine Familie beschlossen, Ramírez Organe zu spenden.

Für die gesamte Region wurden zudem drei Trauertage ausgerufen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite