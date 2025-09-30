Trauer in Spanien: Fußball-Talent nach Zusammenstoß hirntot

Der spanische Fußball ist von einer tragischen Nachricht erschüttert worden. Der 19 Jahre alte Torhüter Raúl Ramírez ist bei einem Spiel in der fünften spanischen Liga mit einem Gegenspieler zusammengestoßen.
Talent nach Zusammenstoß hirntot
Dabei verletzte er sich so schwer, dass er zwei Tage später für hirntot erklärt wurde. Das gab der Fußballverband der Region Kantabrien (RFCF) bekannt.
Laut übereinstimmenden Medienberichten handelte es sich um einen tragischen Sportunfall, bei dem keiner der Beteiligten Schuld habe. Zudem erklärten die Ärzte, dass Ramírez ein schweres Schädel-Hirn-Trauma sowie mehrere Herzstillstände erlitten habe.
Der Torhüter spielte für den Fünftligisten Deportivo Colindres. Die Partie bei SD Revilla am vergangenen Samstag wurde beim Stand von 1:0 für das Heimteam abgebrochen.
Kantabrien trauert um Ramírez
Anschließend sei Ramírez auf schnellstem Weg auf die Intensivstation des Universitätskrankenhauses Valdecilla in der Regionalhauptstadt Santander gebracht worden. Das Leben des jungen Torhüters konnte nicht gerettet werden.
„Ein junger Mann voller Leben, voller Träume und voller Zukunft. Meine ganze Anteilnahme und die Kantabriens gilt seiner Familie, seinen Freunden und der gesamten Fußballfamilie Kantabriens“, zeigte sich die Regionalpräsidentin von Kantabrien, María José Sáenz de Buruaga, betroffen.
Wie der Verband weiter mitteilte, habe seine Familie beschlossen, Ramírez Organe zu spenden.
Für die gesamte Region wurden zudem drei Trauertage ausgerufen.