Unfassbare Haaland-Show!

SPORT1 09.09.2025 • 22:12 Uhr Erling Haaland erwischt gegen Moldawien einen Sahnetag. Ein Arsenal-Star erweist sich als perfekter Partner.

Was für eine unfassbare Show von Erling Haaland! Der Stürmer von Manchester City erzielte beim 11:1-Erfolg WM-Qualifikationsspiel seiner Norweger im Spiel gegen das bemitleidenswerte Moldawien fünf (!) Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Schon nach 52 Minuten hatte der 25-Jährige vier Tore und eine Vorlage zu Buche stehen. 6:0 führte Norwegen zu diesem Zeitpunkt, das im fünften Quali-Spiel den fünften Sieg einfuhr.

Haaland liefert irre Tor-Show

Nach sechs Minuten hatte Felix Myhre nach Vorarbeit von Haaland den Torreigen eröffnet. Dann schlug Haaland selbst drei Mal in Folge zu (11./36./43.) – ein lupenreiner Hattrick. Das 5:0 besorgte Martin Odegaard vom FC Arsenal, der zuvor zwei Treffer Haalands vorbereitet hatte.

Für die norwegischen Treffer sieben bis neun sorgte dann Thelo Aasgaard von den Glasgow Rangers, der ebenfalls einen Hattrick erzielte, ehe Haaland nach Vorarbeit von Dortmunds Julian Ryerson seinen fünften Treffer erzielte. Den Abschluss einer denkwürdigen Partie besorgte dann erneut Aasgaard, der den zweiten Assist von Haaland an diesem Abend verwertete.

Für Haaland waren es die Tore 44 bis 48 im 45. Länderspiel für sein Land.

Norwegen winkt WM nach langer Durststrecke

Mit ihrer makellosen Bilanz und einer Tordifferenz von 24:3 liegen die Norweger bei noch drei ausstehenden Spielen sechs Punkte vor dem ersten Verfolger Italien.

Der viermalige Weltmeister hat in der Gruppe I jedoch ein Spiel weniger absolviert. Norwegen hat bislang dreimal an einer WM teilgenommen, zuletzt 1998: Dort schied das Team im Achtelfinale aus - gegen Italien.

