VfB freut sich auf Europa League: "Ein Privileg"

SID 23.09.2025 • 09:39 Uhr Die Stuttgarter freuen sich auf attraktive Gegner, halten sich bei der Zielsetzung aber zurück.

Beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart blicken sie dem Start in die Europa League voller Vorfreude entgegen.

„Es kribbelt, das merkt man in der ganzen Stadt“, sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vor der Auftaktpartie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo bei RTL/ntv: „Es ist ein Privileg, Deutschland nach dem Pokalsieg nochmal international vertreten zu dürfen.“

Interessante Auswärtsfahrten warten auf die VfB-Fans

In der vergangenen Saison hatte der VfB als Vizemeister an der Champions League teilgenommen, war dort aber in der Ligaphase gescheitert. Nach dem DFB-Pokalsieg starten die Schwaben nun aber erneut international, zuletzt hatte der VfB in der Saison 2012/13 an der Europa League teilgenommen. In der Ligaphase trifft die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß neben Vigo auf den FC Basel (A), Fenerbahce Istanbul (A), Feyenoord Rotterdam (H), die Go Ahead Eagles Deventer (A), Maccabi Tel Aviv (H), die AS Rom (A) und die Young Boys Bern (H).

„Wir haben tolle Spiele vor der Brust“, sagte Vorstandsboss Alexander Wehrle: „Besonders die Auswärtsspiele gegen Fenerbahce und in Rom werden Highlights. Da werden sicherlich bis zu 30.000 Fans unterwegs sein von uns, mit oder ohne Tickets.“ Die VfB-Anhänger seien „unglaublich“, betonte auch Wohlgemuth, „sie haben uns auch zum DFB-Pokal getragen.“

