VfB Stuttgart verpasst Sieg beim Porsche Fußball Cup 2025 knapp

SPORT1 07.09.2025 • 14:46 Uhr Die U15-Junioren des VfB Stuttgart schaffen es beim Porsche Fußball Cup ins Finale, verlieren dieses jedoch knapp.

Die Junioren des VfB Stuttgart haben den Triumph beim Porsche Fußball Cup 2025 knapp verpasst. Die U15 des Gastgebers verlor das Finale des zweitägigen Turniers gegen RB Salzburg mit 0:1.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Schlussphase vergaben die VfB-Youngster mehrere große Chancen zum möglichen Ausgleich. Zuvor hatten sie sich im Halbfinale mit 6:5 im Elfmeterschießen gegen den VfL Wolfsburg durchgesetzt.

Das erste Halbfinale hatte Salzburg mit 6:4 i.E. gegen die Jugendauswahl des FC Barcelona gewonnen.