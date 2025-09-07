VfB Stuttgart verpasst Sieg beim Porsche Fußball Cup 2025 knapp

Die Junioren des VfB Stuttgart haben den Triumph beim Porsche Fußball Cup 2025 knapp verpasst. Die U15 des Gastgebers verlor das Finale des zweitägigen Turniers gegen RB Salzburg mit 0:1.
VfB-Junioren verpassen Triumph
Die U15-Junioren des VfB Stuttgart schaffen es beim Porsche Fußball Cup ins Finale, verlieren dieses jedoch knapp.
In der Schlussphase vergaben die VfB-Youngster mehrere große Chancen zum möglichen Ausgleich. Zuvor hatten sie sich im Halbfinale mit 6:5 im Elfmeterschießen gegen den VfL Wolfsburg durchgesetzt.
Das erste Halbfinale hatte Salzburg mit 6:4 i.E. gegen die Jugendauswahl des FC Barcelona gewonnen.
Den dritten Platz sicherte sich Wolfsburg durch einen 4:3-Erfolg i.E. gegen Barca. Rang fünf belegten die Stuttgarter Kickers (3:0 im Platzierungsspiel gegen Erzgebirge Aue). Siebte wurden die Junioren von Borussia Mönchengladbach, die den FC Bayern mit 2:0 besiegten.