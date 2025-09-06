Newsticker
VfB-Youngster toppen Barca beim Porsche Fußball Cup - FC Bayern raus

VfB-Youngster toppen Barca

Die U15-Junioren des VfB Stuttgart übertrumpfen beim Porsche Fußball Cup (LIVE auf SPORT1) den FC Barcelona und haben den Sieg im Visier. Auch der VfL Wolfsburg steht im Halbfinale, die Bayern-Youngster sind raus.
Beim Finale Gladbach gegen Barcelona sticht Youngster Ruslan Mba Hernando mit diesem Sololauf beim Porsche Fußball Cup besonders raus.
Luca Utz
Die U15-Junioren des VfB Stuttgart übertrumpfen beim Porsche Fußball Cup (LIVE auf SPORT1) den FC Barcelona und haben den Sieg im Visier. Auch der VfL Wolfsburg steht im Halbfinale, die Bayern-Youngster sind raus.

Der Nachwuchs des VfB Stuttgart hat beim hochkarätig besetzten Porsche Fußball Cup den FC Barcelona übertrumpft - und den Sieg im Visier.

In der Gruppe A des U15-Turniers auf dem Klubgelände des VfB (LIVESTREAM auf SPORT1.de und dem YouTube-Kanal von SPORT1) holten sich die Stuttgarter den Gruppensieg vor Barca, dem Lokalrivalen Stuttgarter Kickers und Borussia Mönchengladbach. Als zweites deutsches Team ist noch der VfL Wolfsburg im Rennen - während der mit einem jüngeren Jahrgang angereiste FC Bayern ausgeschieden ist.

Last-Minute-Gruppensieg für den VfB

Im Entscheidungsspiel der Gruppe A trennten sich die Schwaben 1:1 von den Youngstern aus der berühmten Barca-Akademie La Masia. Dank eines Last-Minute-Treffers zog der VfB wegen der besseren Tordifferenz spät an den Katalanen vorbei.

In Gruppe B holte sich RB Salzburg den ersten Platz. Die Österreicher setzten sich in ihrem letzten Spiel des Tages mit 3:1 gegen den FC Bayern durch und qualifizierten sich ungeschlagen fürs Halbfinale.

Die Wölfe siegten 2:0 gegen die Bayern und errangen in den anderen beiden Partien je ein Remis.

Somit ergeben sich folgende Partien für den zweiten Tag des Porsche-Cups (Sonntag ab 10 Uhr LIVESTREAM):

  • Halbfinale 1: FC Barcelona vs. RB Salzburg
  • Halbfinale 2: VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg
  • Spiel um Platz 7: Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern
  • Spiel um Platz 5: Stuttgarter Kickers vs. Erzgebirge Aue

