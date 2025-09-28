Viererpack! 1860-Ikone Mölders zerlegt Kreisliga

Daniel Höhn 28.09.2025 • 10:29 Uhr Der ehemalige 1860- und Augsburg-Profi Sascha Mölders ist derzeit in Topform und schießt die Kreisliga kurz und klein.

Sascha Mölders ist immer noch aktiv. Als Spieler des SV Mering II zerlegt der frühere 1860- und Augsburg-Profi derzeit die Kreisliga.

In der vergangenen Woche stand Mölders gemeinsam mit seinem Sohn Noah im Spiel gegen den TSV Pfersee auf dem Feld und erzielte einen Viererpack – in gerade einmal 15 Minuten.

Unter den Treffern war laut der Augsburger Allgemeinen auch ein Freistoßtor aus über 40 Metern. Auch in einem Testspiel glückte Mölders bereits ein traumhaftes Freistoßtor.

In sechs Partien hat er laut fupa.net bereits acht Tore geschossen und drei Vorlagen gegeben.

Mölders ist auch noch Trainer

Neben seiner Tätigkeit als Spieler ist Mölders, auch bekannt als die „Wampe von Giesing“, noch als Trainer aktiv.

Seit Jahresbeginn steht der mittlerweile 40-Jährige beim SC Wiedenbrück an der Seitenlinie. Der SCW rangiert in der Regionalliga West derzeit auf Rang 16.