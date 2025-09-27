Völler: "Nach dem Sommer 2028 ist wirklich Schluss"

SID 28.09.2025 • 00:03 Uhr Der DFB-Sportdirektor will seinen Vertrag nicht noch einmal verlängern.

Rudi Völler wird seinen in weniger als zwei Jahren auslaufenden Vertrag als Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht noch ein weiteres Mal verlängern. "Nach dem Sommer 2028 ist wirklich Schluss", sagte Völler im Interview mit dem Magazin stern.

Der Ruhestand werde ihm nicht schwerfallen. "Ich hatte eine lange Karriere, ich kann loslassen", sagte der 65-Jährige, der seinen Vertrag mit dem DFB im April bis nach der EM 2028 verlängert hatte: "Fußball wird bei mir zu Hause trotzdem immer eine Rolle spielen."

Völler, der beim Sportpresseball im November als "Legende des Sports" geehrt werden wird, räumte ein, dass ihm der Kult um seine Person eine Zeitlang zu viel geworden sei. Vor allem, nachdem er 2002 als Bundestrainer mit der Nationalmannschaft Vizeweltmeister geworden war. "'Es gibt nur ein' Rudi Völler' in Dauerschleife, wohin ich auch kam. Irgendwann konnte ich es nicht mehr hören", sagte er.