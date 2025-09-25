SID 25.09.2025 • 12:17 Uhr 1990 wurde erWeltmeister, seit 2023 betreut er die Nationalmannschaft als Sportdirektor. Nun wird Rudi Völler eine besondere Ehre zuteil.

Rudi Völler wird beim Deutschen Sportpresseball am 8. November in Frankfurt/Main als „Legende des Sports“ ausgezeichnet. Wie der Veranstalter am Donnerstag mitteilte, erhält der 65-Jährige den PEGASOS-Preis für seine Verdienste als Spieler, Trainer und Sportfunktionär.

In der Bundesliga spielte Völler unter anderem für Werder Bremen und Bayer Leverkusen. Im Ausland stand er bei der AS Rom und Olympique Marseille unter Vertrag. Völler wurde 1990 Weltmeister, gewann mit Marseille die Champions League und wurde später als Teamchef Vize-Weltmeister.

Besondere Ehre für Rudi Völler

Seit Februar 2023 ist er der DFB-Sportdirektor unter anderem für die A-Nationalmannschaft. In diesem Jahr jähren sich zudem seine Ernennung zum DFB-Teamchef zum 25. Mal sowie der WM-Titel zum 35. Mal.