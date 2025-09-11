Mainz droht Fanausschluss

SID 11.09.2025 • 16:33 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 wird zur Kasse gebeten - und muss noch härtere Sanktionen fürchten.

Bundesligist FSV Mainz 05 hat wegen des Fehlverhaltens seiner Anhänger in der Conference League eine saftige Strafe bekommen. Wie die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der Europäischen Fußball-Union (UEFA) entschied, müssen die Rheinhessen eine Geldbuße in Höhe von insgesamt 40.000 Euro zahlen sowie für die im Stadion von Gegner Rosenborg Trondheim entstandenen Schäden aufkommen.

Außerdem wurde eine Bewährungszeit von zwei Jahren angesetzt, in der bei weiteren Vergehen der Anhänger ein Fanausschluss droht.

„Die UEFA hat die Vorkommnisse bei beiden Spielen sehr deutlich sanktioniert“, sagte Stefan Hofmann als Vereins- und Vorstandsvorsitzender: „Die Strafe beinhaltet zudem eine unmissverständliche Botschaft: Künftiges Fehlverhalten, schon in kleinem Umfang, wird nicht toleriert. Uns drohen durch Fanausschluss und Blocksperrungen massive Strafen, deren sportliche und wirtschaftliche Konsequenzen wir noch gar nicht abschätzen können.“

Mainz-Boss appelliert an die Fans

In den Playoff-Spielen gegen Trondheim hatten einige Anhänger Pyrotechnik gezündet, zudem war es im Auswärtsspiel zu Vandalismus gekommen.

