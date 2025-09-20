Zukunft des Jugendfußballs: DFB treibt Förderung voran

SID 20.09.2025 • 13:02 Uhr Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verabschiedet auf dem Bundesjugendtag einen "wegweisenden" Maßnahmenkatalog.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) treibt die Förderung der Jugendarbeit weiter voran. Unter dem Motto "Kicken mit Spielfreude - Wachsen im Team" verabschiedete der Verband auf dem Bundesjugendtag am Samstag einen "wegweisenden" Maßnahmenkatalog, der, so hieß es in der Mitteilung, "den Fahrplan für ein modernes, attraktives und zukunftsfähiges Fußballangebot für Kinder und Jugendliche in Deutschland" bilden soll.

"Die Bedürfnisse junger Menschen verändern sich - flexible Angebote, mehr Mädchenfußball und digitale Lösungen sind Themen, die wir weiter vorantreiben müssen", sagte Hermann Winkler, zuständiger DFB-Vizepräsident für den Kinder- und Jugendfußball: "Die neue Jugendfußball-Strategie ist ein starkes Zeichen für die Zusammenarbeit in der Fußballentwicklung. Sie zeigt, was möglich ist, wenn alle Ebenen ihre Expertise einbringen und an einem Strang ziehen."