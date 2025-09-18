Zum Tag der Deutschen Einheit: Bundesverdienstkreuz für Lahm

SID 18.09.2025 • 17:15 Uhr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt durch die Auszeichnung besonders das Engagement des Weltmeisters von 2014 außerhalb des Spielfelds.

Hohe Ehre für Philipp Lahm: Der frühere Fußball-Weltmeister erhält aus Anlass des Tages der Deutschen Einheit (3. Oktober) aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Der inzwischen 41 Jahre alte Kapitän der deutschen Weltmeister-Mannschaft von 2014 steht auf einer vom Bundespräsidialamt in Berlin veröffentlichten Liste mit 24 weiteren Persönlichkeiten, die ebenfalls am 1. Oktober vom deutschen Staatsoberhaupt in Steinmeiers Amtssitz Schloss Bellevue ausgezeichnet werden.

Bundespräsident würdigt Philipp Lahm

„Weltmeister, Champions-League-Sieger, Mannschaftskapitän, ‚Mr. Fairplay‘ – Philipp Lahm ist eine der prägenden Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Und dies auch außerhalb des Spielfelds“, schrieb das Bundespräsidialamt zur Erläuterung von Steinmeiers Beschluss zur Auszeichnung des 113-maligen Nationalspielers mit dem Bundesverdienstkreuz.