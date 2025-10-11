7,35 Millionen sehen DFB-Sieg gegen Luxemburg

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat trotz des bis dato souveränsten Sieges die bisher schwächste TV-Quote in der laufenden WM-Qualifikation eingefahren.
Schwächste TV-Quote bei DFB-Sieg
Auf dem Platz läuft es wieder. An die Quote vom Nordirland-Spiel kommt die Partie gegen den kleinen Nachbarn aber nicht heran.
Mit zwei Toren überragte Kimmich
Durchschnittlich 7,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil: 31,9 Prozent) verfolgten am Freitagabend die Partie in Sinsheim gegen Luxemburg (4:0) in der ARD, das Interesse an der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann nahm im Vergleich zum vorherigen Spiel wieder ab.
Den Sieg gegen Nordirland verfolgten Anfang September noch durchschnittlich 8,50 Millionen Menschen (Marktanteil: 36,6 Prozent), das blamable 0:2 in der Slowakei zum Auftakt sahen 7,47 Millionen (Marktanteil: 35,1 Prozent).