7,35 Millionen sehen DFB-Sieg gegen Luxemburg

SID 11.10.2025 • 10:03 Uhr Auf dem Platz läuft es wieder. An die Quote vom Nordirland-Spiel kommt die Partie gegen den kleinen Nachbarn aber nicht heran.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat trotz des bis dato souveränsten Sieges die bisher schwächste TV-Quote in der laufenden WM-Qualifikation eingefahren.

Durchschnittlich 7,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil: 31,9 Prozent) verfolgten am Freitagabend die Partie in Sinsheim gegen Luxemburg (4:0) in der ARD, das Interesse an der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann nahm im Vergleich zum vorherigen Spiel wieder ab.