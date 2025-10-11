Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM-QUALI
BUNDESLIGA
DARTS
US-SPORT
FORMEL 1
HANDBALL
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
WINTERSPORT
2. BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Fußball>

7,35 Millionen sehen DFB-Sieg gegen Luxemburg

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Schwächste TV-Quote bei DFB-Sieg

Auf dem Platz läuft es wieder. An die Quote vom Nordirland-Spiel kommt die Partie gegen den kleinen Nachbarn aber nicht heran.
Mit zwei Toren überragte Kimmich
Mit zwei Toren überragte Kimmich
© GES/SID/Marvin Ibo Güngör
SID
Auf dem Platz läuft es wieder. An die Quote vom Nordirland-Spiel kommt die Partie gegen den kleinen Nachbarn aber nicht heran.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat trotz des bis dato souveränsten Sieges die bisher schwächste TV-Quote in der laufenden WM-Qualifikation eingefahren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Durchschnittlich 7,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil: 31,9 Prozent) verfolgten am Freitagabend die Partie in Sinsheim gegen Luxemburg (4:0) in der ARD, das Interesse an der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann nahm im Vergleich zum vorherigen Spiel wieder ab.

Den Sieg gegen Nordirland verfolgten Anfang September noch durchschnittlich 8,50 Millionen Menschen (Marktanteil: 36,6 Prozent), das blamable 0:2 in der Slowakei zum Auftakt sahen 7,47 Millionen (Marktanteil: 35,1 Prozent).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite