Bayern-Flop Bouna Sarr wohl vor dem Karriereende

Hört Bouna Sarr bald auf? Möglich ist es offenbar. Laut der Online-Plattform SportsBoom steht der ehemalige Verteidiger des FC Bayern München kurz davor, seine Karriere im Alter von 33 Jahren zu beenden.
Karriere von Sarr vorbei?
Einer der Gründe ist: Seit seinem Abschied vom deutschen Rekordmeister am Ende der Saison 2023/24 ist Sarr vereinslos. Zuvor fiel er wegen eines Kreuzbandrisses lange aus. Sein letztes Pflichtspiel für den FC Bayern absolvierte er am 11. November 2023, für die senegalesische Nationalmannschaft spielte er seit 2022 nicht mehr.
Sarr galt in München als Missverständnis
„Ich suche nach einem Projekt, das mich wieder in Schwung bringt, mir wieder Spaß macht. Es geht mir nicht ums Finanzielle. Ich bin offen für ziemlich viele Herausforderungen. Ich möchte einfach nur wieder von meiner Leidenschaft leben“, sagte Sarr im August 2024 der französischen Zeitung L‘Équipe. Daraus geworden ist offenbar nichts.
Im Laufe seiner Karriere stand Sarr beim FC Metz, Olympique Marseille und den Münchnern unter Vertrag. Hinzu kamen 13 Länderspiele für den Senegal. Nach seinem Ende an der Säbener Straße fehlten allerdings die Interessenten – auch wegen seiner Verletzungen. So wurde Sarr immer wieder mit Benfica Lissabon, RC Lens und seinem Ex-Klub FC Metz in Verbindung gebracht. Konkret wurde es letztlich aber nie.
Bei den Bayern dürfte Sarr als teures Missverständnis in Erinnerung bleiben. Der Abwehrspieler kam in vier Jahren nur auf 33 Pflichtspiele und 1.293 Spielminuten. Im Jahr 2021 gelang ihm bei einem 12:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den fünftklassigen Bremer SV sein einziges Tor für die Münchner.