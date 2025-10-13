Bochums Abwehrchef Vogt am Knie operiert

SID 13.10.2025 • 15:07 Uhr Operativer Eingriff bei Stammspieler Kevin Vogt: Neu-Coach Rösler muss bei seinem Debüt auf den Abwehrchef verzichten.

Fußball-Zweitligist VfL Bochum muss bei der Premiere des neuen Cheftrainers Uwe Rösler auf Stammspieler Kevin Vogt verzichten.

Nachdem der 34 Jahre alte Verteidiger bereits am vergangenen Spieltag wegen Knieproblemen nicht mitwirken konnte, musste er sich in der Länderspielpause einem „kleinen chirurgischen Eingriff“ unterziehen. Dies teilte der VfL am Montag mit.

Wann Neu-Coach Rösler wieder mit dem Innenverteidiger rechnen kann, ist indes noch offen: „Die Operation verlief ohne Komplikationen, sodass der Heilungsverlauf planmäßig voranschreitet“, hieß es in der Klub-Mitteilung.

Rösler feiert Premiere im Topspiel

Die Bochumer stehen als Absteiger aus der 1. Bundesliga auch in der 2. Bundesliga bereits gehörig unter Druck als Tabellenvorletzter nach acht Spieltagen. Um die Trendwende zu schaffen, haben die VfL-Verantwortlichen den früheren Coach von Fortuna Düsseldorf installiert, der mit den Bochumern am kommenden Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und RTL) gegen Hertha BSC Berlin seine Premiere feiert.

