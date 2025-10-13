Bochums Abwehrchef Vogt am Knie operiert

Newsticker
Fußball>

Bochum-Verteidiger am Knie operiert

Operativer Eingriff bei Stammspieler Kevin Vogt: Neu-Coach Rösler muss bei seinem Debüt auf den Abwehrchef verzichten.
Uwe Rösler hat am heutigen Montag seine Arbeit als Trainer beim VfL Bochum aufgenommen und weiß, wie viel Verantwortung hinter diesem Job an der Seitenlinie steckt.
SID
Fußball-Zweitligist VfL Bochum muss bei der Premiere des neuen Cheftrainers Uwe Rösler auf Stammspieler Kevin Vogt verzichten.

Nachdem der 34 Jahre alte Verteidiger bereits am vergangenen Spieltag wegen Knieproblemen nicht mitwirken konnte, musste er sich in der Länderspielpause einem „kleinen chirurgischen Eingriff“ unterziehen. Dies teilte der VfL am Montag mit.

Wann Neu-Coach Rösler wieder mit dem Innenverteidiger rechnen kann, ist indes noch offen: „Die Operation verlief ohne Komplikationen, sodass der Heilungsverlauf planmäßig voranschreitet“, hieß es in der Klub-Mitteilung.

Rösler feiert Premiere im Topspiel

Die Bochumer stehen als Absteiger aus der 1. Bundesliga auch in der 2. Bundesliga bereits gehörig unter Druck als Tabellenvorletzter nach acht Spieltagen. Um die Trendwende zu schaffen, haben die VfL-Verantwortlichen den früheren Coach von Fortuna Düsseldorf installiert, der mit den Bochumern am kommenden Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und RTL) gegen Hertha BSC Berlin seine Premiere feiert.

Vogt, der insgesamt 352-mal in der 1. Bundesliga für Vereine wie Hoffenheim und zuletzt Union Berlin auflief, stand zuvor an den ersten sieben Spieltagen der Zweitliga-Saison in der Startelf der Bochumer. Der gebürtige Wittener war im Sommer rund 13 Jahre nach seiner Verabschiedung wieder zu seinem Jugendverein zurückgekehrt.

