BVB kurz vor dem Meistertitel

SID 06.10.2025 • 14:54 Uhr Die Dortmunder Blindenfußballer stehen dicht vor ihrem größten Erfolg.

Borussia Dortmund ist noch einen Sieg vom Gewinn der deutschen Meisterschaft entfernt. Wenn die Blindenfußballer des BVB am letzten Spieltag am Samstag in Nürnberg gegen die SF BG Blista Marburg antreten, ist das Ziel klar.

„Wir wollen den Titel holen. Diesmal sind wir an der Reihe“, sagte Dortmunds Abwehrspieler Philippe Berthold. „Wir spielen bis jetzt eine überragende Saison und haben das Fundament gelegt. Nun wollen wir auch den letzten Schritt machen.“

Auch ein Unentschieden dürfte dem BVB aufgrund der sehr guten Tordifferenz zum Titel genügen, bei einer Niederlage könnte es eng werden. Der FC St. Pauli könnte in diesem Fall mit einem Sieg gegen MTV Stuttgart (15.45 Uhr) vorbeiziehen. Der BVB ist gewarnt.