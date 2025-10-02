Elfer-Posse in Rom: Özer muss einen Strafstoß dreimal halten

SID 02.10.2025 • 21:45 Uhr Lilles Torwart wird in der Europa League zum Helden - aber braucht drei Versuche.

Drei Ecken, ein Elfer? Drei Elfer, kein Treffer! Italiens Traditionsklub AS Rom hat in der Europa League auch wegen eines kleinen Strafstoß-Dramas sein Heimspiel gegen OSC Lille verloren. Im Mittelpunkt dabei: Roms ukrainischer Stürmer Artem Dowbyk und Lilles türkischer Torwart Berke Özer.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim Stand von 0:1 durfte Dowbyk in der 82. Minute zum Handelfmeter antreten. Özer hielt, hatte sich aber laut VAR zu früh bewegt. Bei der Wiederholung hielt Özer erneut gegen Dowbyk, hatte sich aber erneut zu früh bewegt.