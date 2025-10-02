Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
HANDBALL
BASKETBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
TENNIS
EISHOCKEY
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Fußball>

Elfer-Posse in Rom: Özer muss einen Strafstoß dreimal halten

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Elfer-Posse in Rom: Özer muss einen Strafstoß dreimal halten

Lilles Torwart wird in der Europa League zum Helden - aber braucht drei Versuche.
Elfer-Held in Rom: Berke Özer
Elfer-Held in Rom: Berke Özer
© AFP/SID/Filippo MONTEFORTE
SID
Lilles Torwart wird in der Europa League zum Helden - aber braucht drei Versuche.

Drei Ecken, ein Elfer? Drei Elfer, kein Treffer! Italiens Traditionsklub AS Rom hat in der Europa League auch wegen eines kleinen Strafstoß-Dramas sein Heimspiel gegen OSC Lille verloren. Im Mittelpunkt dabei: Roms ukrainischer Stürmer Artem Dowbyk und Lilles türkischer Torwart Berke Özer.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim Stand von 0:1 durfte Dowbyk in der 82. Minute zum Handelfmeter antreten. Özer hielt, hatte sich aber laut VAR zu früh bewegt. Bei der Wiederholung hielt Özer erneut gegen Dowbyk, hatte sich aber erneut zu früh bewegt.

Zum dritten Versuch erschien dann nicht mehr Dowbyk, dieser war mit den Nerven offenbar am Ende. Matias Soulé versuchte es stattdessen, wieder hielt Özer, und diesmal hatte er alles regelgerecht gemacht. Und Lille brachte den Vorsprung über die Zeit.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite