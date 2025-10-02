Europacup: Tedesco siegt mit Fener - Pleite für Stöger

SID 02.10.2025 • 20:43 Uhr Ex-Schalke-Coach Tedesco feiert den ersten EL-Sieg mit seinem neuen Klub. Für Stögers Rapid Wien wird es in Posen hässlich.

Domenico Tedesco hat sein erstes Europa-League-Spiel als Trainer von Fenerbahce Istanbul gewonnen. Der frühere Schalke-, Leipzig- und Belgien-Coach gewann mit dem türkischen Traditionsklub am Donnerstag 2:1 (2:0) gegen OGC Nizza und leistete damit Wiedergutmachung für die 1:3-Auftaktpleite bei Dinamo Zagreb in der Vorwoche.

Der 40 Jahre alte Deutsch-Italiener Tedesco hatte Anfang September die Nachfolge des entlassenen José Mourinho angetreten. In der türkischen Meisterschaft ist er mit Fener noch ungeschlagen (zwei Siege, zwei Unentschieden).

Außenseiter schreibt Europapokal-Geschichte

Für eine Überraschung sorgte der niederländische Außenseiter Go Ahead Eagles. Der Sensations-Pokalsieger um den deutschen Profi Gerrit Nauber gewann 2:1 (0:0) bei Panathinaikos Athen und feierte den ersten Europapokal-Sieg der Klub-Historie. Debütiert hatte der Verein aus Deventer bereits 1965 im Pokalsieger-Cup - mit einem 0:6 gegen Celtic Glasgow. Eben jenes Celtic verlor am Donnerstag daheim 0:2 (0:1) gegen Sporting Braga mit dem deutschen U21-Nationalspieler Bright Arrey-Mbi in der Startelf.

In der Conference League setzte sich Crystal Palace mit dem früheren Bundesliga-Trainer Oliver Glasner im polnischen Lublin gegen Gastgeber Dynamo Kiew souverän 2:0 (1:0) durch und startete damit nach Maß - auch wenn der Ex-Stuttgarter Borna Sosa in der Schlussphase Gelb-Rot sah. Für die Londoner, die überraschend den FA-Cup gewonnen hatten, ist es die erste Saison der Vereinsgeschichte in einem europäischen Wettbewerb.

