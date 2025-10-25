FC Bayern: Dramatische Niederlage für FCB-Amateure!

Luca Utz 25.10.2025 • 17:22 Uhr Nach einem Befreiungsschlag kassiert die zweite Mannschaft des FC Bayern in der Regionalliga erneut eine bittere Niederlage.

Nachdem die zweite Mannschaft des FC Bayern zuletzt gegen Aubstadt die Negativserie von vier Spielen ohne Sieg in der Regionalliga beenden konnte (3:1), verlor die Mannschaft von Trainer Holger Seitz am Samstagnachmittag zuhause ein wildes Spiel gegen den FV Illertissen knapp mit 3:4 (2:1).

Die Bayern-Amateure gingen durch einen Treffer von Robert Deziel Jr. in Führung (34.), knapp zwei Minuten später glich Illertissen jedoch schon in Person von Marco Hingerl aus (36.).

Halbzeitführung nach Slapstick-Eigentor

Die Münchner gingen mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause - jedoch mit großer Unterstützung des Gegners. Illertissens Max Zeller versenkte den Ball nach einem Missverständnis mit seinem Keeper Malwin Zok im eigenen Tor.

Nach der Pause wurden die Hausherren jedoch überrollt. Illertissen erzielte zunächst durch Milos Cocic den Ausgleich (56.), ein Eigentor von Anton Heintz (75.) und ein Treffer von Yannick Glessing (77.) brachten der Zweitvertretung des FC Bayern sogar einen 2:4-Rückstand.

Traum-Freistoß kommt zu spät

Auch eine Rote Karte für Innenverteidiger Max Zeller (65.) und ein traumhaftes Freistoßtor von Anton Heinz änderten nichts mehr an der Bayern-Niederlage.