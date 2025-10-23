Gibraltars Meister blamiert Lech Posen

SID 23.10.2025 • 23:12 Uhr Der krasse Außenseiter gewinnt in der Conference League gegen den polnischen Meister.

Der Lincoln Red Imps FC aus Gibraltar hat den polnischen Fußball-Meister Lech Posen bis auf die Knochen blamiert. Der krasse Außenseiter gewann in der Conference League 2:1 (1:1), es war der erste Sieg eines Teams aus Gibraltar in der Gruppen- oder Ligaphase eines Europapokalwettbewerbs.

Die Red Imps hatten am ersten Spieltag noch 0:5 gegen Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina verloren, nun aber schlug ihre große Stunde: Christian Rutjens traf im Europa Point Stadium in der 88. Minute zum umjubelten Sieg.