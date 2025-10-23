Nächster Europa-Coup! Freiburg-Duo brilliert

SID 23.10.2025 • 23:02 Uhr Die Badener können sich gegen die Niederländer auf das Offensivduo Vincenzo Grifo und Yuito Suzuki verlassen.

Der SC Freiburg sorgt in der Europa League weiter für Furore.

Angeführt von Freistoßkünstler Vincenzo Grifo und dem brandgefährlichen Yuito Suzuki haben die spielerisch klar überlegenen Badener auch den niederländischen Vertreter FC Utrecht hoch verdient 2:0 (2:0) bezwungen. Damit ist Freiburg seit acht Pflichtspielen ungeschlagen.

Tor-Debüt für Suzuki, Grifo traumhaft

Sommerzugang Suzuki (20.) mit seinem Premierentreffer für den SC und Grifo per Traumtor (45.) stellten die Weichen vorzeitig auf Sieg. In der zweiten Halbzeit schaltete Freiburg in den Verwaltungsmodus. Mit nun sieben Punkten setzte sich der SC in der Spitzengruppe fest.

„Wir haben in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark gespielt und die Kontrolle gehabt“, sagte Grifo, „aber wenn man dann einen Tick zu wenig macht, hat Utrecht auch die Qualität, zurückzukommen. Insgesamt haben wir verdient gewonnen.“

Utrecht lauerte auf Umschaltmomente, doch Freiburg war konzentriert in der Gegenbewegung. Das hohe SC-Pressing war immer wieder erfolgreich, gute Chancen ergaben sich daraus zwangsläufig.

Der Führungstreffer resultierte aus einem schulbuchmäßigen Angriff: Nach einem scharfen Tiefenpass von Grifo startete Kapitän Christian Günter links außen durch und spielte clever in den Rückraum, wo Suzuki aus sechs Metern sicher vollstreckte.

SC Freiburg hätte noch höher siegen können

„Für Yuito ist es toll“, sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier bei RTL, „er hatte es bei der Umstellung auf die Bundesliga nicht so leicht. Er ist total lernwillig, hört zu, saugt auf und ist kritikfähig. Er wird seinen Weg gehen.“

Suzuki (26.) hatte per Volley aus 16 Metern ebenso das 2:0 auf dem Fuß wie Johan Manzambi: Der Schuss des Schweizers prallte von der Unterkante der Latte an den Innenpfosten und zurück ins Feld (31.). Grifo zielte genauer und zirkelte den ruhenden Ball aus 22 Metern über die Mauer ins Tor.