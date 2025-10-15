Große Ehre für U21-Star! Deutscher unter Messis Top-Talenten

Franziska Wendler 15.10.2025 • 15:04 Uhr Auszeichnung der anderen Art für Brajan Gruda. Lionel Messi hält viel von dem deutschen U21-Nationalspieler.

Besondere Ehre für Brajan Gruda. Der deutsche U21-Nationalspieler in Diensten des Premier-League-Klubs Brighton & Hove Albion wurde von Lionel Messi als eines der vielversprechendsten Talente des Weltfußballs ausgewählt.

Der argentinische Superstar hat gemeinsam mit einem Sponsor im Zuge der Kampagne „Messi+10: Saison 2“ zehn der seiner Meinung nach aussichtsreichsten Youngster benannt.

Neben Liverpools Shootingstar Rio Ngumoha oder Comos Nico Paz schaffe es auch Gruda in die Auswahl. Dem Deutschen gelang bei Mainz 05 der Durchbruch, daraufhin wechselte er im Sommer 2024 für mehr als 30 Millionen Euro zu Brighton. In der vergangenen Spielzeit kam er in der Premier League in 21 Spielen zum Einsatz, erzielte dabei ein Tor und vier Vorlagen. Aktuell laboriert er allerdings an Knieproblemen.

Auch zwei Frauen in Messis Top 10

Neben dem Duo um Gruda wählte Messi auch Kendry Páez (Racing Straßburg), Mohamed Kader Meïté (Stade Rennes), Mika Godts (Ajax Amsterdam), Andrey Santos (FC Chelsea) und Rodrigo (FC Porto) aus.

