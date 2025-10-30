In den Fußstapfen von CR7: Ronaldos Sohn feiert Meilenstein

Moritz Pleßmann 30.10.2025 • 20:35 Uhr Cristiano Júnior gibt sein Debüt für die U16 Portugals. Der Sohn von Cristiano Ronaldo tritt in die Fußstapfen seines Vaters.

Cristiano Júnior, Sohn von Portugal-Legende Cristiano Ronaldo, hat am Donnerstag sein Debüt für die U16-Nationalmannschaft seines Heimatlandes gegeben.

Der 15-Jährige lief am Donnerstag im Rahmen eines Turniers erstmals in der neuen Altersklasse auf. Beim 2:0-Sieg gegen die Türkei wurde er kurz vor Schluss eingewechselt.

Genau wie sein Vater startete er seine Nationalmannschaftskarriere in der U15. Was Papa Ronaldo daraufhin erreichte, dürfte jedem bekannt sein.

Beide spielen beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr, Cristiano Júnior allerdings noch in der Jugendmannschaft. Ob es bald zu einem gemeinsamen Auftritt bei den Profis kommt?

Ronaldo: „Ich würde gerne mit ihm spielen“

„Ich würde gerne mit ihm spielen, aber das ist nichts, was mir den Schlaf raubt. Wir werden sehen. Diese Möglichkeit liegt mehr in seinen Händen als in meinen“, sagte Ronaldo vor einiger Zeit dazu.

„Er ist sehr ehrgeizig, genau wie ich als Kind. Er verliert nicht gern. Er wird wie ich werden, da bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Ich bringe ihm gerne ein paar Dinge bei, aber es wird so kommen, wie er es will“, beschrieb Ronaldo schon 2018 in einem Interview mit DAZN. Damals war sein ältester Sohn gerade acht Jahre alt.