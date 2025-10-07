Kinderpornografie: Urteil gegen Japan-Funktionär in Frankreich

SID 07.10.2025 • 12:42 Uhr Der Technische Direktor des japanischen Fußball-Verbandes, Masanaga Kageyama, darf nun zehn Jahre lang nicht nach Frankreich einreisen.

Der Technische Direktor des japanischen Fußball-Verbandes (JFA) ist am Pariser Flughafen Charles de Gaulle festgenommen und am Montag zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Masanaga Kageyama hatte am 2. Oktober während eines Fluges von Japan nach Frankreich kinderpornographische Bilder auf seinem Laptop angeschaut. Das Flugpersonal alarmierte die Polizei, wie die Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP bestätigte.

Funktionär in Paris abgefangen

Der Funktionär wollte laut der Zeitung Le Parisien nach Chile weiterreisen, er wurde aber am Zwischenstopp Paris abgefangen. Während des Fluges habe der 58-Jährige angegeben, die Bilder seien „Kunst“. Die JFA teilte mit, Kageyama werde umgehend entlassen.