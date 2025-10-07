Newsticker
Kinderpornografie: Urteil gegen Japan-Funktionär in Frankreich

Japan-Funktionär verurteilt

Der Technische Direktor des japanischen Fußball-Verbandes, Masanaga Kageyama, darf nun zehn Jahre lang nicht nach Frankreich einreisen.
Masanaga Kageyama
Masanaga Kageyama
© IMAGO/SID/Naoki Morita
SID
Der Technische Direktor des japanischen Fußball-Verbandes, Masanaga Kageyama, darf nun zehn Jahre lang nicht nach Frankreich einreisen.

Der Technische Direktor des japanischen Fußball-Verbandes (JFA) ist am Pariser Flughafen Charles de Gaulle festgenommen und am Montag zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Masanaga Kageyama hatte am 2. Oktober während eines Fluges von Japan nach Frankreich kinderpornographische Bilder auf seinem Laptop angeschaut. Das Flugpersonal alarmierte die Polizei, wie die Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP bestätigte.

Funktionär in Paris abgefangen

Der Funktionär wollte laut der Zeitung Le Parisien nach Chile weiterreisen, er wurde aber am Zwischenstopp Paris abgefangen. Während des Fluges habe der 58-Jährige angegeben, die Bilder seien „Kunst“. Die JFA teilte mit, Kageyama werde umgehend entlassen.

Nach seiner Verurteilung wurde Kageyama freigelassen. Er muss 5000 Euro Strafe zahlen und darf zehn Jahre lang weder einen Job in der Betreuung Minderjähriger ausüben noch nach Frankreich einreisen. Er wurde zudem in die Datei der Sexualstraftäter eingetragen. Der frühere Profi war zuvor Trainer in Japan und Betreuer mehrerer nationaler Juniorenauswahlen.

