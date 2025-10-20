Newsticker
Fußball

Klopp engagiert sich weiter für die Deutsche Sporthilfe

Klopp verlängert Partnerschaft

Jürgen Klopp, Global Head of Soccer im Red-Bull-Konzern, ist seit 2021 als Partner der Stiftung aktiv und bleibt es auch in Zukunft.
Partner der Sporthilfe: Jürgen Klopp
© FIRO/SID
SID
Jürgen Klopp, Global Head of Soccer im Red-Bull-Konzern, ist seit 2021 als Partner der Stiftung aktiv und bleibt es auch in Zukunft.

Jürgen Klopp bleibt der Stiftung Deutsche Sporthilfe als Partner erhalten.

Das gemeinsame Mentoring- und Förderprogramm „Sporthilfe Matchplan enabled by JK“ wird um zwei weitere Jahre verlängert. Seit 2021 werden damit Athletinnen und Athleten bei der beruflichen Neuorientierung nach ihrer aktiven Karriere unterstützt.

Mit Coachings und Workshops will sich die Initiative „auch nach der Karriere um die Sportlerinnen und Sportler kümmern“, erklärte Klopp: „Ein erfolgreicher Athlet hat prinzipiell alles, was er für das Berufsleben braucht: Ehrgeiz, Teamfähigkeit und die richtige Arbeitseinstellung.“ Das Potenzial müsse lediglich entdeckt und genutzt werden.

Karin Orgeldinger, Vorstand Athletenförderung, betonte die Bedeutung des Programms für eine ganzheitliche Förderung. Der Anspruch der Initiative sei es, die Sportler als „Lifetime Companion“ zu begleiten.

