Klopp erhält Bensemann-Preis 2025

SID 13.10.2025 • 13:43 Uhr Der 58-Jährige wird die Auszeichnung bei der Gala der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur am 24. Oktober in Nürnberg persönlich entgegennehmen.

Ehre für Jürgen Klopp: Der ehemalige Trainer des FC Liverpool erhält den vom kicker verliehenen Walther-Bensemann-Preis 2025. Der 58-Jährige werde die Auszeichnung bei der Gala der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur am 24. Oktober in Nürnberg persönlich entgegennehmen, teilte das Fachmagazin am Montag mit.

"Er verkörpert parallel zu seinem Superstar-Status absolut authentisch die Liebe zu den Wurzeln des Spiels und steht konsequent ein für eine hohe Wertschätzung des Fußballs als Mittel der interkulturellen Verständigung im Sinne Bensemanns", sagte Thiemo Müller, Mitglied der kicker-Redaktionsleitung, zur Jury-Wahl des Trainers, der vor seiner Zeit in England in der Bundesliga Borussia Dortmund und den FSV Mainz 05 betreut hatte.

Dass Klopp zu Jahresbeginn ins Fußball-Netzwerk des Red-Bull-Konzerns als Global Head of Soccer wechselte und ihm auch öffentliche Kritik einbrachte, habe die Entscheidung der Jury nicht beeinflusst. "Jürgen Klopp wird als Persönlichkeit und für seine persönlichen Verdienste geehrt, unabhängig von der aktuellen Wahl seines Arbeitsplatzes", sagte Müller.