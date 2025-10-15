Krebskranke Tochter von Dennis Diekmeier auf Intensivstation

SPORT1 15.10.2025 • 17:22 Uhr Die Tochter von Ex-Bundesligaprofi Dennis Diekmeier leidet an Krebs. Nun wird sie auf der Intensivstation behandelt.

Die 14-jährige Tochter von Ex-Bundesligaprofi Dennis Diekmeier kämpft gegen den Krebs. Nun wurde sie in die Notaufnahme eingeliefert, wie Mutter Dana am Dienstag auf Instagram berichtete.

Demnach musste in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Rettungswagen gerufen werden. „Delani ging es in der Nacht sehr schlecht, sodass um 3 Uhr der Krankenwagen kommen musste und wir in die Notaufnahme gebracht wurden“, schrieb Dana Diekmeier in ihrer Story.

Tochter Delani sei direkt auf die Intensivstation verlegt und dort medizinisch behandelt worden. Inzwischen geht es ihr laut Dana wohl etwas besser: „Nun ist sie zum Glück auf dem Weg der Besserung und wir hoffen bald nach Hause gehen zu dürfen.“

Diekmeier spricht über seine kranke Tochter

Im Januar dieses Jahres hatte Delani die bittere Diagnose Krebs erhalten. Das Ehepaar Diekmeier geht offen mit der Krankheit der Tochter um.

„Irgendwann haben wir gemerkt, dass es uns guttut, frühzeitig damit an die Öffentlichkeit zu gehen“, hatte Diekmeier im SPORT1-Interview im September erklärt. „Vor allem Delani hat das sehr geholfen: Wenn sie Zuspruch von anderen bekam, nicht nur von uns, hat ihr das extrem viel Kraft gegeben. Mit unserer Geschichte wollen wir jetzt auch anderen Menschen, vor allem Kindern, Kraft geben.“

Der Zusammenhalt sei „riesig, und wir glauben alle fest an ein Wunder“, betonte Diekmeier.

Die Familie hat zudem eine Spendenaktion gestartet, deren Einnahmen der Krebsforschung zugutekommen sollen. Auf der Plattform gofundme.com sind bislang fast 50.000 Euro zusammengekommen, das Ziel liegt bei 60.000 Euro.