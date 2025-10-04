Newsticker
Fußball>

Mit 15 Jahren! BVB-Juwel fügt S04 Derby-Schock zu

Die U17 von Borussia Dortmund fährt gegen den FC Schalke einen extrem unwahrscheinlichen Sieg ein - weil ein Pechvogel gleich zweimal schlecht aussieht und ein 15-Jähriger vom BVB zaubert.
Dramatisches Ende beim Revierderby in der U17-Bundesliga! Borussia Dortmund hat dem Erzrivalen FC Schalke einen sicher geglaubten Sieg in der Nachspielzeit noch aus den Händen gerissen.

Till Burkhardt schoss die BVB-Talente mit seinem späten Doppelpack zum 2:1-Auswärtserfolg - der 15-Jährige profitierte dabei jeweils von einem - unterschiedlich schweren - Fehlgriff von Schalkes Torhüter Yüksel Kücük.

Nachdem Ehsan Rezai die Königsblauen erst in der 82. Minute in Führung gebracht hatte, unterlief Kücük in der dritten Minute der Nachspielzeit ein folgenschwerer Patzer.

BVB-Juwel: Per Fallrückzieher zum großen Jubel

Burkhardt hatte bei strömendem Regen eine Flanke in den Strafraum gejagt, die immer länger - und damit zum Torschuss wurde. Am zweiten Pfosten flutschte der zunächst ungefährlich anmutende Ball durch die Hände des großen Pechvogels und somit ins Tor.

In der 96. Minute sollte es für Kücük und die Schalker dann noch schlimmer kommen. Nach einem Eckball schmiss sich der S04-Keeper mutig ins Getümmel, erwischte den Ball mit seiner Faust aber kaum. So landete dieser bei Burkhardt, der einen Fallrückzieher auspackte.

Ein Schalke-Verteidiger konnte den Ball auf der Linie nicht mehr entscheidend abwehren, Burkhardt und die Dortmunder jubelten anschließend ausgelassen auf dem Platz des Gegners.

Die Borussia ist Tabellenführer der Gruppe H in der Bundesliga, Schalke findet sich auf Rang vier wieder.

