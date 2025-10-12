Nach Effenberg-Ansage im Doppelpass: Felix Kroos macht sein Versprechen wahr

Martin Hoffmann 12.10.2025 • 14:06 Uhr Zwei Wochen nach Stefan Effenbergs öffentlicher Ansage im SPORT1-Doppelpass, alte Wettschulden im Dopa zu begleichen, steht nun fest, wann Toni Kroos‘ jüngerer Bruder dies tun wird.

Wettschulden sind Ehrenschulden - und Felix Kroos wird sie begleichen.

Zwei Wochen nach Stefan Effenbergs öffentlicher Ansage im SPORT1-Doppelpass, dort ein vor längerer Zeit verabredetes 1.000-Euro-Versprechen einzulösen, steht nun fest, wann der jüngere Bruder von Toni Kroos dies tun wird.

Felix Kroos kommt nächste Woche in den Dopa

„Nächste Woche, Stefan, für dich wichtig, kommt Felix Kroos und bringt seine Schulden mit. 1.000 Euro kommen dann ins Phrasenschwein“, verkündete Moderator Florian König am Ende der aktuellen Ausgabe der Talkrunde mit Stargast Joachim Löw.

Zur Erinnerung: Ende September hatte Effenberg den Ex-Profi und TV-Experten im Dopa öffentlich dazu aufgefordert, alte Wettschulden einzulösen: „Ich bitte dich, auf diesem Weg deine Spielschulden von 1.000 Euro einzuzahlen, die du gegen mich verloren hast.“

Effenberg habe ihm „14,15 Monate“ hinterhertelefoniert, ohne dass sich Kroos gemeldet habe. Ausgangslage war eine EM-Wette zwischen den beiden, die Kroos verloren hatte.

Schon kurz darauf hatte Kroos via Bild versichert: „Stefan Effenberg und vor allem der Doppelpass muss sich gar keine Sorgen machen. Ich stehe zu meinem Wort.“ Er werde „bald“ wieder in den Dopa kommen und seine Schulden einlösen - nun hat er die Ankündigung wahr gemacht. Neben Kroos wird kommende Woche auch Markus Babbel die Runde beehren.