Rettig hofft auf Ausbildungsentschädigungen für Verbandswechsel

SID 17.10.2025 • 10:51 Uhr Wechsel von Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft in eine andere Nationalmannschaft kommen immer wieder vor. Derzeit geht das zum Nulltarif.

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig hält beim Verbandswechsel von Fußballspielern eine Ausbildungsentschädigung für angebracht.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es gibt Spieler, die von der U15 bis zur U21 unsere Jugendauswahlteams durchlaufen haben und sich dann einem anderen Verband anschließen. Natürlich liegt die Ausbildung zum großen Teil bei den Vereinen, aber auch der Verband hat manche Spieler an bis zu 75 Tagen im Jahr unter seiner Obhut“, sagte der 62-Jährige der Augsburger Allgemeinen.

Die derzeitige Praxis von Verbandswechseln „zum Nulltarif“ störe deshalb sein „Gerechtigkeitsempfinden“, führte Rettig aus: „Ausbildung muss sich lohnen, auch für den Ausbilder. Diese Richtung wollen wir angehen.“

DFB-Boss spricht über Eintracht-Juwel Uzun

Zuletzt hatten sich einige Spieler mit doppelter Staatsbürgerschaft gegen eine Karriere beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) entschieden, unter anderen läuft der Frankfurter Shootingstar Can Uzun für die Türkei statt für Deutschland auf.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Das war ein sehr offenes und ehrliches Gespräch“, erzählte Rettig rückblickend: „Rudi Völler, Antonio di Salvo und ich haben uns mit der Familie Uzun auf dem Klubgelände in Nürnberg getroffen und haben um Can geworben. Jetzt ist es anders gekommen, und wir respektieren jede Entscheidung der Spieler und der Familie.“