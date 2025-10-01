Start in Conference League: Mainz will Ligaphase überstehen

SID 01.10.2025 • 09:55 Uhr Für Sportvorstand Christian Heidel sind die Europacup-Auftritte Festtage.

Rechtzeitig zum Start des FSV Mainz 05 in die Conference League hat sich Christian Heidel doch noch in den kleinsten Europacup verliebt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Als das Ding mal irgendwann erfunden wurde, habe ich es überhaupt nicht verstanden. Jetzt sind wir dabei und verstehen es gut“, sagte der Mainzer Sportvorstand vor dem ersten FSV-Spiel in der Ligaphase am Donnerstag bei Omonia Nikosia (18.45 Uhr/RTL+) auf Zypern bei RTL/ntv: „Das ist ein ganz spannender Wettbewerb, auf den wir uns riesig freuen.“

Heidel will keine „Lachnummer“ werden

Neben dem 21-maligen Meister aus Zypern trifft der Fußball-Bundesligist auf AC Florenz, Lech Posen, Zrinjski Mostar, Samsunspor und Universitatea Craiova. „Nach außen irgendwelche Ziele zu posaunen, um dann unter Umständen eine Lachnummer zu werden, das machen wir nicht“, kommentierte Heidel die Ambitionen der Rheinhessen: „Wir wollen als erstes versuchen auf Zypern zu gewinnen. Aber natürlich ist es schon unser Ziel, die Ligaphase zu überstehen.“