Deutsche Legende tot: Die Musik-Ikone war auch Erstliga-Fußballer

Maximilian Lotz 16.10.2025 • 18:15 Uhr Der legendäre deutsche Musik-Produzent Jack White ist tot. Nicht nur ein berühmtes Lied verbindet ihn mit dem Fußball: Unter seinem bürgerlichen Namen war er ein arrivierter Kicker - und prägte einen Traditionsverein.

Jack White, einer der berühmtesten und einflussreichsten deutschen Musikproduzenten, ist im Alter von 85 Jahren verstorben - und auch im Fußball wird getrauert.

Der Schöpfer zahlreicher berühmter Schlager- und Pophits - unter anderem David Hasselhoffs „Looking for Freedom“ - war unter seinem bürgerlichen Namen Horst Nußbaum einst Fußballprofi. In anderer Funktion prägte er einen Traditionsverein viele Jahre lang.

Jack White leistete bei Tennis Borussia Berlin Pionierarbeit

Nußbaum, am 2. September 1940 als Sohn eines Metzgers in Köln geboren, spielte zwischen 1961 und 1963 als Abwehr- und Mittelfeldspieler für Viktoria Köln in der West-Staffel der Oberliga - vor der Gründung der Bundesliga 1963 die höchste deutsche Spielklasse.

Nußbaums Trainer damals war Hennes Weisweiler, der spätere Meistercoach von Borussia Mönchengladbach und des 1. FC Köln. Nußbaum lief auch für den FK Pirmasens, den TSC Zweibrücken und die PSV Eindhoven in der Eredivisie auf.

Seine Karriere ließ er anschließend bei Tennis Borussia Berlin ausklingen. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn leistete er als erster Trainer der Frauenmannschaft von TeBe Pionierarbeit. Von 1992 bis 1997 war White alias Nußbaum Präsident des Vereins, der damals zeitweise in der 2. Bundesliga gespielt hatte.

„Mit Herzblut, Vision und finanzieller Unterstützung prägte er eine erfolgreiche Phasen der Vereinsgeschichte“, würdigte TeBe sein Wirken als Präsident in einem Nachruf. „Jack White war überzeugt, dass Fußball mehr ist als Sport – ein kultureller Anker und Gemeinschaftsstifter. Für viele bleibt er eindrücklich in Erinnerung."

Der Klub verliere mit ihm „einen wichtigen Teil seiner Geschichte“, hieß es weiter.

White schrieb „Fußball ist unser Leben“ für die Nationalmannschaft

Während Nußbaums Fußballer-Karriere ferne Vergangenheit ist, ist sein Vermächtnis der Unterhaltungsbranche umso präsenter.

Nach kommerziell erfolglosen Versuchen als Sänger verlegte sich Nußbaum mit seinem englischen Pseudonym ab Ende der Sechziger auf die Arbeit hinter den Kulissen der Musikbranche. Mit mehr als einer Milliarde verkaufter Tonträger wurde White zu einem der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten.

White kreierte zahlreiche nationale und internationale Hits: Er schrieb Schlager-Klassiker wie „Schöne Maid“ für Tony Marshall und „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ für Jürgen Marcus. In den Achtzigern arrangierte er neben „Looking for Freedom“ auch die Welthits „Gloria“ und „Self Control“ für Laura Branigan und den Klassiker „When the Rain Begins to Fall“ für Jermaine Jackson und Pia Zadora.