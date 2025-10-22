Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
US-SPORT
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
BASKETBALL
WINTERSPORT
EISHOCKEY
TENNIS
2. LIGA
MEHR
Mehr
Fußball>

Top-Sponsor der DFB-Frauen verlängert vorzeitig

Top-Sponsor der DFB-Frauen verlängert

Google Pixel bleibt bis mindestens 2029 Partner der Nationalmannschaft. Sportdirektorin Nia Künzer hofft auf "neue Zielgruppen".
Die DFB-Frauen treffen auf Frankreich
Die DFB-Frauen treffen auf Frankreich
© AFP/SID/SEBASTIEN BOZON
SID
Google Pixel bleibt bis mindestens 2029 Partner der Nationalmannschaft. Sportdirektorin Nia Künzer hofft auf "neue Zielgruppen".

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bleibt einer ihrer wichtigsten Sponsoren aus der Wirtschaft langfristig erhalten. Google Pixel verkündete am Mittwoch die vorzeitige Verlängerung des Vertrages mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) um drei Jahre bis 2029.

„Die langfristige Partnerschaft steht exemplarisch für das allgemeine Momentum und die kontinuierliche Weiterentwicklung und Professionalisierung des deutschen Frauenfußballs, die Google Pixel und der DFB seit Beginn der Partnerschaft 2023 gemeinsam vorantreiben“, heißt es in der Mitteilung.

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer sagte: „Diese Partnerschaft hilft uns, den Frauenfußball weiter zu emotionalisieren, neue Zielgruppen zu erreichen und zahlt auf unsere Werte ein.“ Google Pixel sponsert als Namensgeber auch die Frauen-Bundesliga.

Die Nationalmannschaft von Bundestrainer Christian Wück trifft im Halbfinale der Nations League am Freitag (17.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf auf Frankreich. Das Rückspiel findet am 28. Oktober (21.10 Uhr/ZDF) in Caen statt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite