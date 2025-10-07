Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
WM-QUALIFIKATION
DFB-TEAM
DARTS
FORMEL 1
HANDBALL
US-SPORT
TENNIS
EISHOCKEY
RADSPORT
PREMIER LEAGUE
MEHR
Mehr
Fußball>

Trainer-Aus nach knapp vier Monaten! Markus Gisdol in der Türkei freigestellt

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Gisdol in der Türkei freigestellt

Der türkische Erstligist Kayserispor trennt sich von Cheftrainer Markus Gisdol. Das bestätigt der Präsident des Klubs, Nurettin Açıkalın, am Dienstag.
Der türkische Erstligist Kayserispor trennt sich von Cheftrainer Markus Gisdol. Das bestätigt der Präsident des Klubs, Nurettin Açıkalın, am Dienstag.
Maximilian Huber
Der türkische Erstligist Kayserispor trennt sich von Cheftrainer Markus Gisdol. Das bestätigt der Präsident des Klubs, Nurettin Açıkalın, am Dienstag.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Markus Gisdol ist beim türkischen Erstligisten Kayserispor freigestellt worden. Das bestätigte der Präsident des Klubs, Nurettin Açıkalın, am Dienstag der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı.

{ "placeholderType": "MREC" }

Gisdol hatte erst im Juni in Kayseri übernommen, nach den ersten acht Spieltagen in der türkischen Süper Lig ohne einen einzigen Sieg endet seine Zeit jedoch vorzeitig. Mit gerade einmal fünf Punkten liegt Kayserispor auf dem vorletzten Tabellenplatz, Rang 17.

Zuvor hatte der ehemalige Cheftrainer der TSG Hoffenheim, des HSV und des 1. FC Köln bereits für Samsunspor in der Türkei gearbeitet. Trotz des geschafften Klassenerhalts waren der Klub und Gisdol im Sommer 2024 getrennte Wege gegangen. Nachfolger Gisdols in Samsun wurde Thomas Reis.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite