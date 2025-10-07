Trainer-Aus nach knapp vier Monaten! Markus Gisdol in der Türkei freigestellt

Maximilian Huber 07.10.2025 • 11:53 Uhr Der türkische Erstligist Kayserispor trennt sich von Cheftrainer Markus Gisdol. Das bestätigt der Präsident des Klubs, Nurettin Açıkalın, am Dienstag.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Markus Gisdol ist beim türkischen Erstligisten Kayserispor freigestellt worden. Das bestätigte der Präsident des Klubs, Nurettin Açıkalın, am Dienstag der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı.

Gisdol hatte erst im Juni in Kayseri übernommen, nach den ersten acht Spieltagen in der türkischen Süper Lig ohne einen einzigen Sieg endet seine Zeit jedoch vorzeitig. Mit gerade einmal fünf Punkten liegt Kayserispor auf dem vorletzten Tabellenplatz, Rang 17.