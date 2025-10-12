Newsticker
Fußball>

Tränen und zittrige Stimme: Emotionaler Auftritt von Rummenigge

Emotionaler Auftritt von Rummenigge

Karl-Heinz Rummenigge wird mit dem Bayerischen Sportpreis ausgezeichnet. In einer emotionalen Rede wendet er sich an seine Frau und verdrückt dabei ein paar Tränen.
Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß denkt an einen langen gemeinsamen Weg mit Karl-Heinz Rummenigge zurück. Eine Sache, rechnet Hoeneß Rummenigge heute noch hoch an.
Bayern-Ikone Karl-Heinz Rummenigge ist am Samstagabend mit dem Bayerischen Sportpreis ausgezeichnet worden - und hat anschließend eine emotionale Dankesrede gehalten.

Ministerpräsident Markus Söder überreichte dem Aufsichtsratsmitglied des FC Bayern München den Preis in der Kategorie „Persönlicher Preis des Bayerischen Ministerpräsidenten“, Rummenigge wurde nach der Entgegennahme des Preises sentimental.

„Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen. Danke meiner Frau“, sagte der 70 Jahre alte ehemalige Weltklasse-Stürmer. Mit leicht zittriger Stimme und Tränen in den Augen fuhr er fort. „Sie hat mir den Rücken freigehalten und immer zu mir gestanden.“

Auch Paul Breitner verdrückt Tränen

Die TV-Kamera fing seine Ehefrau Martina im Publikum ein, die sich von den Worten ihres Mannes gerührt zeigte. Rummenigge stellte klar, wie glücklich er über die fünf gemeinsamen Kinder und acht Enkelkinder sei.

Auch beim FC Bayern und insbesondere bei seinem ehemaligen Teamkollegen Paul Breitner, den er als seinen „wichtigsten Mitspieler“ bezeichnete, bedankte sich die Bayern-Ikone. Dank Breitners „schönem langen Pass“ konnte Rummenigge „wahnsinnig viele Tore schießen“, Breitner nickte ihm in der Folge mit feuchten Augen zu.

Zuvor hielt Söder eine Laudatio auf Preisträger Rummenigge und sagte ganz in Söder-Manier: „Sie sind zwar kein Bayer – aber okay, nobody is perfect." Rummenigge, der in Lippstadt geboren wurde, hätte allerdings über die vergangenen Jahrzehnte ein „echtes Bayern-Gen entwickelt: Sie sind ein richtig erfolgreicher Mensch geworden, mit der richtigen Mentalität.“

