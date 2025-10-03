Trotz "Powerplay" kein Tor: VfB besiegt sich selbst

SID 03.10.2025 • 06:08 Uhr Beim 0:2 in Basel leisten sich die Stuttgarter zwei schlimme Abwehrfehler und vergeben reihenweise Chancen. Torhüter Marwin Hitz überragt.

31 Schüsse aufs Tor, 65 Prozent Ballbesitz - und trotzdem verloren. Beim VfB Stuttgart herrschte nach dem 0:2 (0:1) gegen den FC Basel am zweiten Spieltag der Europa League Fassungslosigkeit. „Es ist eine sehr ärgerliche Niederlage“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß nach dem Spiel bei RTL und bekannte: „Wir haben uns selbst geschlagen.“

Nicht zuletzt der überragende Torhüter Marwin Hitz verhinderte den zweiten Sieg der klar überlegenen Stuttgarter. Unter anderem parierte er nach zweiminütiger Überprüfung durch den VAR einen Strafstoß von Kapitän Ermedin Demirovic (36.). In der zweiten Halbzeit reagierte er vor allem herausragend gegen Chema Andrés (58.) und gegen den frei vor ihm aufgetauchten Tiago Tomás (81.).

Basel nutzt Stuttgarter Fehler gnadenlos aus

„Der macht natürlich ein überragendes Spiel“, sagte Maximilian Mittelstädt. Doch das allein war nicht der Grund für die Niederlage: zwei schlimme Abwehrfehler ermöglichten Basel die Treffer durch Albian Ajeti (3.) und den Deutschen Moritz Broschinski (84.). Und hinzu kam Chancenwucher bei einem, wie Hoeneß feststellte, „Powerplay sondergleichen“.