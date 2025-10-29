TV-Quote: DFB-Frauen schlagen Frankfurt gegen BVB

SID 29.10.2025 • 10:35 Uhr 5,17 Zuschauer sahen am Dienstag im ZDF das Spiel gegen Frankreich. Den Sieg des BVB hatten zuvor weniger Fans verfolgt.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat in der Gunst der TV-Zuschauer den DFB-Pokal-Hit zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund geschlagen. 5,17 Millionen Fans sahen am Dienstagabend im ZDF das 2:2 zwischen Frankreich und Deutschland im Halbfinal-Rückspiel der Nations League. Den Sieg des BVB im Elfmeterschießen hatten zuvor ebenfalls im ZDF 4,91 Millionen Fans verfolgt.