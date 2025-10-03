Überraschung für Bayern-Youngster

Daniel Höhn 03.10.2025 • 13:41 Uhr Für Felipe Chávez vom FC Bayern geht früh der Traum von einer Berufung in die Nationalmannschaft in Erfüllung. Dabei ist er gerade einmal 18 Jahre alt.

Felipe Chávez, der für die zweite Mannschaft des FC Bayern spielt, ist erstmals für die peruanische Nationalmannschaft nominiert worden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Geboren wurde Chávez im bayerischen Aichach (in der Nähe von Augsburg) und hätte wegen seiner Mutter auch für Deutschland spielen können - doch er entschied sich für das Land seines Vaters.

Chávez kam einst vom FC Augsburg

Die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada hatte Peru deutlich verpasst. In der Südamerika-Qualifikation wurde „La Blanquirroja“ nur Neunter von zehn Teams.

Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte 2019 vom FC Augsburg in die Jugend des FC Bayern.

{ "placeholderType": "MREC" }