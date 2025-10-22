VfB bei Fenerbahce: Karazor warnt vor "Hölle"

SID 22.10.2025 • 18:16 Uhr Für den Kapitän der Schwaben wird das Duell in der Europa League "besonders".

Kapitän Atakan Karazor vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat seine Teamkollegen vor der hitzigen Atmosphäre beim Auswärtsspiel bei Fenerbahce Istanbul gewarnt.

„Ich hab auch bei der Nationalmannschaft ein paar Spieler gefragt, wie es hier sein wird. Die meinten, dass hier die Hölle los ist. Und das habe ich auch an mein Team weitergegeben“, sagte der Mittelfeldspieler vor dem Duell in der Europa League am Donnerstag (18.45 Uhr).

Der Pokalsieger müsse die Stimmung aber dennoch „vor allem genießen“, sagte Karazor, der zuletzt zum dritten Mal in den Kader der türkischen Nationalmannschaft berufen worden war, aber noch auf sein Debüt wartet: „Deswegen haben wir den Pokal gewonnen, dass wir solche Spiele erleben dürfen.“ Der VfB werde seinen Spielstil „in keinem Stadion auf dieser Welt ändern. Wir bleiben uns treu und spielen unsere Stärken aus.“

Für den 29-Jährigen werde die Begegnung In Istanbul aufgrund seiner Herkunft „ein besonderes Spiel“ sein - aber „kein Heimspiel, auch wenn meine Familie natürlich da ist“, sagte Karazor: „Ich bin auf die Atmosphäre gespannt. Das wird in meiner Erinnerung bleiben.“