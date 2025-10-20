WM-Held verletzt sich bei Amateur-Kick schwer

Annabella Aulinger 20.10.2025 • 17:54 Uhr Diego Forlán verletzt sich bei einem Amateurspiel schwer und muss ins Krankenhaus.

Vor 15 Jahren war Diego Forlán einer von Uruguays Helden, die bei der WM 2010 den vierten Platz erreichten. Jetzt hat sich der 46-Jährige während eines Fußballspiels schwer verletzt – Jahre, nachdem er seine Profikarriere beendet hat!

Bei einem Zweikampf in der Ü40-Amateur-Liga „Liga Universitaria” prallte Forlán beim Spiel seiner Old Boys gegen die Old Christians mit einem gegnerischen Spieler zusammen und fiel zu Boden. Das uruguayische Sportportal Referí schrieb von „einem Moment der Angst“.

Forlán muss nach Zusammenprall ins Krankenhaus

Als der zweimalige Torschützenkönig anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde, stellten die Ärzte mehrere gebrochene Rippen, sowie eine teilweise kollabierte Lunge fest. Anschließend haben die Verantwortlichen eine Drainage gelegt, um überschüssige Flüssigkeit aus der Lunge des 46-Jährigen zu entnehmen, berichtete Referí.

Dem Bericht zufolge ist Forláns Zustand stabil. Er soll voraussichtlich bis Dienstag unter Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Forlán habe zudem seinen Gegenspieler in Schutz genommen und ihm keine bösen Absichten bei dem Zusammenprall unterstellt.

Forlán glänzte bei der WM 2010

2019 hatte Forlán seine Profikarriere nach über 20 Jahren beendet. Unter anderem kickte er für Manchester United, Atlético Madrid und Inter Mailand. Bei der Weltmeisterschaft 2010 schoss er fünf Tore und gab einen Assist.

Im Spiel um Platz drei gegen die deutsche Nationalmannschaft traf Forlán zum zwischenzeitlichen 2:1. Doch sein Team verlor mit 2:3 und musste sich mit Platz vier begnügen.